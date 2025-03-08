В Одесской области второй раз за неделю дрон разоблачил поджигателя сухостоя

На Одесчине второй раз за неделю обнаружили поджигателя травы
В Одесской области спасатели снова с помощью дронов зафиксировали поджог сухостоя. Нарушителя задержали в области возле лесополосы. Мужчину оштрафовали, а спасатели в очередной раз напомнили об ответственности за такие действия.
Об этом в субботу, 8 марта, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Жёг траву возле леса
Спасатели Одесской области продолжают бороться с поджогами сухой растительности с помощью беспилотников. На этот раз нарушителя обнаружили во время воздушного мониторинга в Раздельнянском районе, где он разжигал огонь вблизи лесополосы.
Какое наказание за поджог сухой травы
Благодаря оперативному реагированию спасателей поджигателя привлекли к административной ответственности по статье 77 КУоАП. Ему придется заплатить штраф в размере 1530 гривен.
Это уже второй случай за несколько дней, когда дроны помогают разоблачить поджигателей сухостоя. Чрезвычайники призывают граждан быть ответственными и напоминают, что сжигание травы может привести к масштабным пожарам и строго наказывается законом.
Напомним, в Одесской области полицейские расследуют гибель подростка, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением. Также мы писали, что на территории природного парка "Тузловские лиманы" задержали браконьера, который успел нанести государству огромный ущерб.
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