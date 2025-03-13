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На Одесчине с помощью дрона задержали поджигателей травы

13 марта 2025 13:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесской области обнаружили поджигателей и оштрафовали
Сухостой горит. Фото: ГСЧС Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одесской области спасатели снова обнаружили поджигателей сухой растительности. Двум мужчинам грозит штраф от 3060 до 6120 гривен.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

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Автомобиль ГСЧС. Фото: ГСЧС Одесской области

Подробности правонарушения

Поджигателей обнаружили в Раздельнянском и Болградском районах. Зафиксировать то, как мужчины сжигали сухостой вблизи лесополосы удалось с помощью беспилотников. На них составили протоколы по статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, им грозит от 3060 до 6120 гривен штрафа.

"Напоминаем: сжигание сухостоя не только вредит окружающей среде, но и может привести к масштабным пожарам, гибели животных и человеческим жертвам!" — говорится в сообщении ГСЧС.

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Дрон, которым обнаружили нарушителей. Фото: ГСЧС Одесской области
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Правонарушители в поле. Фото: ГСЧС Одесской области
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Правонарушители в поле. Фото: ГСЧС Одесской области

Что делать при обнаружении пожара

При обнаружении пожара:

  • обязательно сообщите о пожаре по тел.: "101";
  • незначительный огонь попробуйте потушить водой, грунтом, песком или плотной тканью;
  • если огонь большой — выходите из леса в направлении против ветра;
  • сообщайте о пожаре людей, в случае необходимости помогите им покинуть лес.

Напомним, недавно мы писали о штрафах водителям за нарушения. А также о поджигателе, которого привлекли к ответственности на прошлой неделе.

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