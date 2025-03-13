В Одесской области обнаружили поджигателей и оштрафовали

Сухостой горит. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одесской области спасатели снова обнаружили поджигателей сухой растительности. Двум мужчинам грозит штраф от 3060 до 6120 гривен.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

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Подробности правонарушения

Поджигателей обнаружили в Раздельнянском и Болградском районах. Зафиксировать то, как мужчины сжигали сухостой вблизи лесополосы удалось с помощью беспилотников. На них составили протоколы по статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, им грозит от 3060 до 6120 гривен штрафа.

"Напоминаем: сжигание сухостоя не только вредит окружающей среде, но и может привести к масштабным пожарам, гибели животных и человеческим жертвам!" — говорится в сообщении ГСЧС.

Дрон, которым обнаружили нарушителей. Фото: ГСЧС Одесской области

Правонарушители в поле. Фото: ГСЧС Одесской области

Правонарушители в поле. Фото: ГСЧС Одесской области

Что делать при обнаружении пожара

При обнаружении пожара:

обязательно сообщите о пожаре по тел.: "101";

незначительный огонь попробуйте потушить водой, грунтом, песком или плотной тканью;

если огонь большой — выходите из леса в направлении против ветра;

сообщайте о пожаре людей, в случае необходимости помогите им покинуть лес.

Напомним, недавно мы писали о штрафах водителям за нарушения. А также о поджигателе, которого привлекли к ответственности на прошлой неделе.