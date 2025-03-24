В одеських пляжів проблеми з інклюзивністю

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеські пляжі в Аркадії напредодні сезону зовсім не пристосовані для людей з інвалідністю. Пандуси не оновлені та перебувають у занедбаному стані, через що люди на візках не можуть ними користатись.

Відео із таким пляжем виклала в соцмережу депутатка Одеської міськради Анастасія Большедворова.

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Немає інклюзивності

На відео, яке виклала Анастасія Большедворова, можна побачити старий занедбаний пандус в Аркадії, користатись яким майже неможливо. За перила дуже важко схопитися, адже вони знаходяться надто далеко одне від одного. До того ж, уздовж спуску розставлені корзини для сміття, які ще більше ускладнюють користування спорудою. Крім того, асфальтове покриття старе та пошкоджене, а на самому виході до пляжу знаходяться небезпечні металеві штурпаки з іржею. Депутатка міськради пообіцяла звернутися до комунальників з цього приводу.

"Вони небезпечні, цим видовим майданчиком неможливо навіть з дитиною скористатися. Я зроблю звернення зі свого боку до комунального підприємства, яке за це все відповідає. Мер міста Труханов призначив цей рік роком інклюзивності. Так де ж воно?" — каже Анастасія Большедворова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу для курортного сезону в Одесі. А також про мазут на узбережжі.