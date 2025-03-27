Ликвидация последствий загрязнения одесского побережья

Одесское побережье. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе был зафиксирован частичный выброс остатков нефтепродуктов на побережье из-за затопления российских танкеров в Керченском проливе. В горсовете уже начали принимать меры для предотвращения экологической катастрофы.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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На дне моря остатков мазута нет

Коммунальщики вместе с субъектами хозяйствования собрали остатки нефтепродуктов, которые обнаружили на побережье. Городской спасательно-водолазной службой проведено подводное обследование прибрежной зоны акватории Одесского залива. В результате на морском дне сгустков мазута не было обнаружено.

Превентивные меры

Комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определены превентивные и предупредительные меры с целью ликвидации вероятного загрязнения. А именно:

установление пожарных гидрантов,

проверка функционирования пожарных водоемов.

Кроме того, накануне оздоровительного сезона комиссия утвердила мероприятия по подготовке пляжей Одессы для посещения. В частности, организацию работы спасательных постов, наличия укрытий поблизости и громкоговорителей.

Напомним, недавно мы писали об очередном выбросе мазута на одесское побережье. А также о том, когда затонувшие танкеры поднимут из-под воды.