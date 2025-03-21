Новые выбросы мазута в Одесской области

Мазут на берегу. Фото: РБК-Украина

В Фонтанке Одесской области обнаружили загрязнение побережья Черного моря российским мазутом. Фракции нефтепродуктов уже отправили на лабораторные исследования.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Читайте также:

Загрязнение побережья Одесской области

Локальные очаги загрязнения нефтепродуктами нашли на 30-метровом участке побережья в Фонтанке. Сгустки вещества имели размер от 6 до 12 см. Но визуально море выглядело чистым. Специалисты отобрали образцы воды и песка для лабораторных исследований в УкрНЦЭМ, чтобы проверить их на содержание мазута.

"Специалисты инспекции отобрали образцы морской воды для анализа на содержание нефтепродуктов, а также образцы загрязняющего вещества с песком для дальнейших лабораторных исследований", — говорится в сообщении экологов.

Напомним, недавно мы писали о том, когда будут поднимать затонувшие танкеры. А также о мазуте в Дофиновке.