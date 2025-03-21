Нові викиди мазуту на Одещині

Черговий викид російського мазуту на одеське узбережжя
У Фонтанці на Одещині виявили забруднення узбережжя Чорного моря російським мазутом. Фракції нафтопродуктів вже відправили на лабораторні дослідження.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Забруднення узбережжя Одещини
Локальні осередки забруднення нафтопродуктами знайшли на 30-метровій ділянці узбережжя у Фонтанці. Згустки речовини мали розмір від 6 до12 см. Але візуально море виглядало чистим. Фахівці відібрали зразки води та піску для лабораторних досліджень у УкрНЦЕМ, щоб перевірити їх вміст мазуту.
"Фахівці інспекції відібрали зразки морської води для аналізу на вміст нафтопродуктів, а також зразки забруднюючої речовини з піском для подальших лабораторних досліджень", — йдеться у повідомленні екологів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли підніматимуть затонули танкери. А також про мазут у Дофінівці.
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