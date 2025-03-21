Утилизация мазута в Керченском проливе

Борьба с мазутом. Фото иллюстративное: Интерфакс

Затонувшие части танкеров в Керченском проливе планируется поднять в следующем году, о чем заявили в Минтрансе РФ. Сейчас в России не хватает необходимого для этого оборудования.

Об этом сообщает канал Крымский ветер.

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Загрязняющие вещества находятся на частях затонувших кораблей и продолжает попадать в море. Утилизация нефтепродуктов с фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предусматривает установку вокруг них специальных инженерных сооружений — коффердамов. Они позволят изолировать мазут, находящийся на обломках судов в акватории.

"Мы должны в этом году, до наступления осенних штормов, обеспечить локализацию затонувших частей коффердамами для того, чтобы исключить возможность выхода в открытое море мазута. А в следующем году, при получении технологии, мы постараемся уже обеспечить подъем и коффердамов и всех трех частей",— говорит глава минтранса РФ Роман Старовойт.

В дальнейшем мазут из танкеров будет откачан через технологические люки в коффердамах, а сами сооружения планируют утилизировать вместе с частями затонувших судов. Однако все это время, пока не хватает необходимого оборудования, нефтепродукты продолжат загрязнять акваторию Черного моря.

Напомним, недавно мы писали о массовом мор рыбы в Одесской области. А также о российском мазуте в Дофиновке.