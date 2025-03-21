Утилізація мазуту в Керченській протоці

Боротьба із мазутом. Фото ілюстративне: Інтерфакс

Затонулі частини танкерів у Керченській протоці планується підняти наступного року, про що заявили у Мінтрансі РФ. Зараз у Росії не вистачає необхідного для цього обладнання.

Про це повідомляє канал Кримський вітер.

Читайте також:

Екологічна катастрофа

Забруднюючі речовини знаходяться на частинах затонулих кораблів та продовжує потрапляти в море. Утилізація нафтопродуктів з фрагментів танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" передбачає установку навколо них спеціальних інженерних споруд — коффердамів. Вони дозволять ізолювати мазут, що знаходиться на уламках суден в акваторії.

"Ми маємо цього року, до настання осінніх штормів, забезпечити локалізацію затонулих частин коффердамами для того, щоб виключити можливість виходу у відкрите море мазуту. А наступного року, при отриманні технології, ми постараємося вже забезпечити підйом і коффердамів та всіх трьох частин", — каже очільник мінтранса РФ Роман Старовойт.

Надалі мазут із танкерів буде відкачано через технологічні люки в коффердамах, а самі споруди планують утилізувати разом із частинами суден, що затонули. Проте весь цей час, доки бракує необхідного обладнання, нафтопродукти продовжать забруднювати акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масовий мор риби на Одещині. А також про російський мазут в Дофінівці.