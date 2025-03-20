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Массовый мор рыбы на Одесчине — какая угроза

20 марта 2025 18:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Зафиксировали мор рыбы в Днестровском лимане в Одесской области
Рыба на берегу лимана. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа.
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Белгород-Днестровском лимане сегодня зафиксировали массовый замор рыбы. Десятки тысяч карасей сейчас выбросило на побережье водоема, поэтому экологи осуществляют проверку.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа.

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Гибель рыбы

Сегодня в селе Выпасное Мологовской общины Одесской области обнаружили массовую гибель рыбы в Белгород-Днестровском лимане. Большинство из выброшенных на берег рыб — караси, которые в период вылова составляют основную долю промысла. Это угрожает не только экологии, но и экономике ОТГ. Чтобы выяснить причины этого явления, инспекторы вместе с представителями Госрыбохраны отобрали пробы воды для лабораторных исследований. Результаты анализов обещают обнародовать в ближайшее время.

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Рыба на берегу лимана. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа.

Напомним, недавно мы писали о том, как предприятия Одесской области не получили разрешение на вылов рыбы, из-за чего дунайки может не быть. А также о появлении дельфинов в море.

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