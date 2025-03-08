В Черном море появились первые дельфины 2025 года

Дельфины в море. Фото иллюстративное: pixabay

В водах Черного моря возле Тузловских лиманов заметили первых дельфинов в этом году, которые приплыли из Крыма. Это свидетельствует об активной миграции морских обитателей к побережью Одесской области.

Об этом в пятницу, 7 марта, рассказал научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

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Сообщение эколога. Фото: скриншот

Дельфины возвращаются

По словам Ивана Русева, сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" во время мониторинга побережья на предмет выбросов мазута заметили первых в 2025 году дельфинов. Игривые животные охотились на стаи рыбы в акватории возле пролива лимана Бурнас.

"Сейчас продолжается активная миграция рыб, что привлекает дельфинов, которые возвращаются с мест зимовки возле оккупированного Крыма, Грузии и Турции. Через пролив в Северо-Западное Причерноморье направляются такие виды, как атерина, кефаль, хамса, камбала глоса", — пишет Иван Русев.

Дельфин, которого заметили в Черном море. Фото: Иван Русев/facebook

Кроме дельфинов, на добычу здесь охотятся тысячные стаи рыбоядных птиц, среди которых цапли, большие бакланы, чайки, мартыны, большие ныряльщики и гагары.

Цапли в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев/facebook

Рыба в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев/facebook

Впрочем, по словам Ивана Русева, война нанесла катастрофический ущерб черноморским китообразным. По оценкам экспертов, из-за боевых действий погибло уже более 80 тысяч черноморских дельфинов.

"Следует напомнить, что во время полномасштабного вторжения р*шист*в в Украину и до настоящего времени дельфины испытали невероятно ужасное влияние от войны. По оценкам нашего национального природного парка, от различных причин войны уже погибло более 80 тысяч черноморских китообразных трех видов, в том числе и несколько тысяч от отравления токсичным мазутом во время аварии танкеров РФ в Керченском проливе", — написал эколог.

Иван Русев говорит, что для спасения популяции необходимо создание большого морского резервата, что поможет сохранить биоразнообразие и восстановить количество этих уникальных животных.

Напомним, на территории природного парка "Тузловские лиманы" задержали браконьера, который успел нанести государству ущерб на четыре миллиона гривен. Также мы писали, что россияне вывели в Черное море снаряженный ракетоноситель.