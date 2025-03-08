В Черном море появились первые дельфины 2025 года

У берегов Одесчины заметили первых дельфинов в этом году
В водах Черного моря возле Тузловских лиманов заметили первых дельфинов в этом году, которые приплыли из Крыма. Это свидетельствует об активной миграции морских обитателей к побережью Одесской области.
Об этом в пятницу, 7 марта, рассказал научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.
Дельфины возвращаются
По словам Ивана Русева, сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" во время мониторинга побережья на предмет выбросов мазута заметили первых в 2025 году дельфинов. Игривые животные охотились на стаи рыбы в акватории возле пролива лимана Бурнас.
"Сейчас продолжается активная миграция рыб, что привлекает дельфинов, которые возвращаются с мест зимовки возле оккупированного Крыма, Грузии и Турции. Через пролив в Северо-Западное Причерноморье направляются такие виды, как атерина, кефаль, хамса, камбала глоса", — пишет Иван Русев.
Кроме дельфинов, на добычу здесь охотятся тысячные стаи рыбоядных птиц, среди которых цапли, большие бакланы, чайки, мартыны, большие ныряльщики и гагары.
Впрочем, по словам Ивана Русева, война нанесла катастрофический ущерб черноморским китообразным. По оценкам экспертов, из-за боевых действий погибло уже более 80 тысяч черноморских дельфинов.
"Следует напомнить, что во время полномасштабного вторжения р*шист*в в Украину и до настоящего времени дельфины испытали невероятно ужасное влияние от войны. По оценкам нашего национального природного парка, от различных причин войны уже погибло более 80 тысяч черноморских китообразных трех видов, в том числе и несколько тысяч от отравления токсичным мазутом во время аварии танкеров РФ в Керченском проливе", — написал эколог.
Иван Русев говорит, что для спасения популяции необходимо создание большого морского резервата, что поможет сохранить биоразнообразие и восстановить количество этих уникальных животных.
Напомним, на территории природного парка "Тузловские лиманы" задержали браконьера, который успел нанести государству ущерб на четыре миллиона гривен. Также мы писали, что россияне вывели в Черное море снаряженный ракетоноситель.
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