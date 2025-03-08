У Чорному морі з’явилися перші дельфіни 2025 року

Дельфіни в морі. Фото ілюстративне: pixabay

У водах Чорного моря біля Тузлівських лиманів помітили перших дельфінів цього року, які приплили з Криму. Це свідчить про активну міграцію морських мешканців до узбережжя Одещини.

Про це у п'ятницю, 7 березня, розповів науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.

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Допис еколога. Фото: скриншот

Дельфіни повертаються

За словами Івана Русєва, співробітники Національного природного парку "Тузлівські лимани" під час моніторингу узбережжя на предмет викидів мазуту помітили перших у 2025 році дельфінів. Грайливі тварини полювали на зграї риби в акваторії біля протоки лиману Бурнас.

"Зараз триває активна міграція риб, що приваблює дельфінів, які повертаються з місць зимівлі біля окупованого Криму, Грузії та Туреччини. Через протоку до Північно-Західного Причорномор'я прямують такі види, як атерина, кефаль, хамса, камбала глоса", — пише Іван Русєв.

Дельфін, якого помітили у Чорному морі. Фото: Іван Русєв/facebook​​​​​

Окрім дельфінів, на здобич тут полюють тисячні зграї рибоїдних птахів, серед яких чаплі, великі баклани, мартини, пірникози великі та гагари.

Чаплі на Тузнівських лиманах. Фото: Іван Русєв/facebook

Риба в Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв/facebook

Втім, за словами Івана Русєва, війна завдала катастрофічної шкоди чорноморським китоподібним. За оцінками експертів, через бойові дії загинуло вже понад 80 тисяч чорноморських дельфінів.

"Слід нагадати, що під час повномасштабного вторгнення р*шист*в в Україну і до теперішнього часу, дельфіни зазнали неймовірно жахливий вплив від війни. За оцінками нашого національного природного парку від різних причин війни вже загинуло понад 80 тисяч чорноморських китоподібних трьох видів, зокрема і декілька тисяч від отруєння токсичним мазутом під час аварії танкерів РФ у Керченській протоці". — написав еколог.

Іван Русєв каже, що для порятунку популяції необхідне створення великого морського резервату, що допоможе зберегти біорізноманіття та відновити кількість цих унікальних тварин.

Нагадаємо, на території природного парку "Тузловські лимани" затримали браконьєра, який встиг завдати державі на чотири мільйони гривень. Також ми писали, що росіяни вивели в Чорне море споряджений ракетоносій.