Браконьер на озере Кагул - нанесен ущерб на 110 тысяч грн

Задержан браконьер в Одесской области. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области продолжается борьба с незаконным выловом рыбы. Во время рейда на озере Кагул выявлено очередное грубое нарушение правил рыболовства. Правоохранители задержали браконьера, который нанес рыбным запасам значительный ущерб.

Об этом в пятницу, 14 марта, сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Сообщение рыбоохранного патруля. Фото: скриншот

На озере Кагул задержали браконьера

По их информации браконьера задержали вблизи села Лиманское Ренийской общины. Во время рыбоохранного рейда они заметили мужчину, который занимался выловом рыбы с резиновой лодки, используя запрещенное орудие - лесковый ятер.

Сколько рыбы выловил браконьер

На момент задержания нарушитель уже поймал 14 карасей и 28 окуней, нанеся рыбным запасам Украины ущерб на сумму 110 670 гривен. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции, которая задокументировала нарушение. На браконьера составлен административный протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП, а незаконно выловленную рыбу и орудия лова изъяты.

Выловленная рыба на озере Кагул. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Это уже второй подобный случай на озере Кагул за последние дни, сообщают в Одесском рыбоохранном патруле. Днем ранее здесь задержали нарушителя, который ловил рыбу сетями, нанеся ущерб на более 107 тысяч гривен.

Напомним, в этом году "дунайки" может и не быть. Промышленные предприятия не получили разрешения на вылов рыбы. Также недавно мы писали о браконьере, который наловил рыбы на миллионы.