Браконьєр на озері Кагул — завдано збитків на 110 тисяч грн

Затриманий браконьєр на Одещині. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

На Одещині триває боротьба з незаконним виловом риби. Під час рейду на озері Кагул виявлено чергове грубе порушення правил рибальства. Правоохоронці затримали браконьєра, який завдав рибним запасам значних збитків.

Про це у п'ятницю, 14 березня, повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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На озері Кагул затримали браконьєра

За їхньою інформацією, браконьєра затримали поблизу села Лиманське Ренійської громади. Під час рибоохоронного рейду вони помітили чоловіка, який займався виловом риби із гумового човна, використовуючи заборонене знаряддя — лісковий ятір.

Скільки риби виловив браконьєр

На момент затримання порушник уже впіймав 14 карасів та 28 окунів, завдавши рибним запасам України збитків на суму 110 670 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка задокументувала порушення. На браконьєра складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, а незаконно виловлену рибу та знаряддя лову вилучено.

Виловлена риба на озері Кагул. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Це вже другий подібний випадок на озері Кагул за останні дні, повідомляють в Одеському рибоохоронному патрулі. Днем раніше тут затримали порушника, який ловив рибу сітками, завдавши збитків на понад 107 тисяч гривень.

Нагадаємо, цьогоріч "дунайки" може і не бути. Промислові підприємства не отримали дозволи на вилов риби. Також нещодавно ми писали про браконьєра, який наловив риби на мільйони.