Рибалкам Одещини не дають дозволи

Одеської дунайки цього року може не бути — причини
У 2024 році отримати дозвіл на вилов біоресурсів своєчасно не змогли майже всі вилківські рибалки. А цьогоріч їх не надають навіть спеціалізованим заводам, через що підприємства потерпають від чималих збитків.
Про це повідомляють журналісти видання "Південь.Сьогодні".
Не дають дозволи
Дозволи на виловлювання риби сьогодні дають із великими складностями. Наприклад, директор заводу у Вилковому Ольга Білова каже, що їй його не надали, мотивуючи відмову відкритим на неї кримінальним провадженням. Проте жінка запевняє: провадження було не проти неї чи підприємства, а проти окремого рибалки. Бізнесвумен додає: вона витратила 170 тисяч гривень на лот щодо виловлювання риби, проте через відсутність дозволу не може займатись промислом. Через це потерпають і 32 співробітники її заводу.
"Двадцять п’ять відсотків з цієї суми я сплатила, а залишок ще маю віддати. А з чого я їх буду віддавати, якщо я не можу вийти на роботу?" — каже Ольга Білова.
Куди зникла дунайка
Більша частина Чорноморської дунайки на ринку сьогодні торішня. Вона досить добре зберігається в морозильних камерах. Проте нової майже немає, оскільки популяція цього виду стрімко скоротилася.
"Є таке, що виходить по два-три човни, ловлять по кілька рибин. Тож вона періодично десь з’являється. Ну це взагалі нічого. Заради того, щоб спіймати два-три оселедці, підприємству нерентабельно випускати човен. Пальне, час… і все це заради кілограма риби. Воно того не варте. Це збитки", — каже керівниця рибного заводу у Вилковому Ольга Білова.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про браконьєра, який наловив риби на мільйони. А також про появу дельфінів у морі.
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