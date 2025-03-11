Рибалкам Одещини не дають дозволи

Чорноморська дунайка. Фото ілюстративне: health.fakty.

У 2024 році отримати дозвіл на вилов біоресурсів своєчасно не змогли майже всі вилківські рибалки. А цьогоріч їх не надають навіть спеціалізованим заводам, через що підприємства потерпають від чималих збитків.

Про це повідомляють журналісти видання "Південь.Сьогодні".

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Не дають дозволи

Дозволи на виловлювання риби сьогодні дають із великими складностями. Наприклад, директор заводу у Вилковому Ольга Білова каже, що їй його не надали, мотивуючи відмову відкритим на неї кримінальним провадженням. Проте жінка запевняє: провадження було не проти неї чи підприємства, а проти окремого рибалки. Бізнесвумен додає: вона витратила 170 тисяч гривень на лот щодо виловлювання риби, проте через відсутність дозволу не може займатись промислом. Через це потерпають і 32 співробітники її заводу.

"Двадцять п’ять відсотків з цієї суми я сплатила, а залишок ще маю віддати. А з чого я їх буду віддавати, якщо я не можу вийти на роботу?" — каже Ольга Білова.

Куди зникла дунайка

Більша частина Чорноморської дунайки на ринку сьогодні торішня. Вона досить добре зберігається в морозильних камерах. Проте нової майже немає, оскільки популяція цього виду стрімко скоротилася.

"Є таке, що виходить по два-три човни, ловлять по кілька рибин. Тож вона періодично десь з’являється. Ну це взагалі нічого. Заради того, щоб спіймати два-три оселедці, підприємству нерентабельно випускати човен. Пальне, час… і все це заради кілограма риби. Воно того не варте. Це збитки", — каже керівниця рибного заводу у Вилковому Ольга Білова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про браконьєра, який наловив риби на мільйони. А також про появу дельфінів у морі.