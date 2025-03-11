Рыбакам Одесской области не дают разрешения

Черноморская дунайка. Фото иллюстративное: health.fakty.

В 2024 году получить разрешение на вылов биоресурсов своевременно не смогли почти все вилковские рыбаки. А в этом году их не предоставляют даже специализированным заводам, из-за чего предприятия страдают от немалых убытков.

Об этом сообщают журналисты издания "Юг.Сегодня".

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Не дают разрешения

Разрешения на вылов рыбы сегодня дают с большими сложностями. Например, директор завода в Вилково Ольга Белова говорит, что ей его не предоставили, мотивируя отказ открытым на нее уголовным производством. Однако женщина уверяет: производство было не против нее или предприятия, а против отдельного рыбака. Бизнесвумен добавляет: она потратила 170 тысяч гривен на лот по вылову рыбы, однако из-за отсутствия разрешения не может заниматься промыслом. Из-за этого страдают и 32 сотрудника ее завода.

"Двадцать пять процентов из этой суммы я оплатила, а остаток еще должна отдать. А с чего я их буду отдавать, если я не могу выйти на работу?" — говорит Ольга Белова.

Куда исчезла Дунайка

Большая часть Черноморской Дунайки на рынке сейчас — прошлогодняя. Она достаточно хорошо хранится в морозильных камерах. Однако новой почти нет, поскольку популяция этого вида стремительно сократилась.

"Есть такое, что выходит по две-три лодки, ловят по несколько рыбин. Поэтому она периодически где-то появляется. Ну это вообще ничего. Ради того, чтобы поймать две-три сельди, предприятию нерентабельно выпускать лодку. Горючее, время... и все это ради килограмма рыбы. Оно того не стоит. Это убытки",— говорит руководитель рыбного завода в Вилково Ольга Белова

Напомним, недавно мы писали о бракноьере, который наловил рыбы на миллионы. А также о появлении дельфинов в море.