Зафіксували мор риби в Дністровському лимані на Одещині

Риба на березі лиману. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

У Білгород-Дністровському лимані сьогодні зафіксували масовий замор риби. Десятки тисяч карасів наразі викинуло на узбережжя водойми, тому екологи здійснюють перевірку.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

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Загибель риби

Сьогодні в селі Випасне Мологівської громади Одещини виявили масову загибель риби у Білгород-Дністровському лимані. Більшість з викинутих на берег риб — карасі, які у період вилову становлять основну частку промислу. Це загрожує не тільки екології, але й економіці ОТГ. Щоб з'ясувати причини цього явища, інспектори разом із представниками Держрибохорони відібрали проби води для лабораторних досліджень. Результати аналізів обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Риба на березі лиману. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного округу

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як підприємства Одещини не отримали дозвіл на вилов риби, через що дунайки може не бути. А також про появу дельфінів у морі.