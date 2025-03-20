Зафіксували мор риби в Дністровському лимані на Одещині

Масовий мор риби на Одещині — яка загроза
У Білгород-Дністровському лимані сьогодні зафіксували масовий замор риби. Десятки тисяч карасів наразі викинуло на узбережжя водойми, тому екологи здійснюють перевірку.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.
Загибель риби
Сьогодні в селі Випасне Мологівської громади Одещини виявили масову загибель риби у Білгород-Дністровському лимані. Більшість з викинутих на берег риб — карасі, які у період вилову становлять основну частку промислу. Це загрожує не тільки екології, але й економіці ОТГ. Щоб з'ясувати причини цього явища, інспектори разом із представниками Держрибохорони відібрали проби води для лабораторних досліджень. Результати аналізів обіцяють оприлюднити найближчим часом.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як підприємства Одещини не отримали дозвіл на вилов риби, через що дунайки може не бути. А також про появу дельфінів у морі.
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