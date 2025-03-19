Мазут на пляже в Дофиновке в Одесской области

Фракция мазута. Фото иллюстративное: yug.today

На пляже в селе Новая Дофииновка Одесской области нашли мазут с российских танкеров. Фракциии нефтепродуктов уже доставлены на лабораторные исследования.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа.

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Государственные инспекторы провели обследование побережья Черного моря в селе Новая Дофиновка и зафиксировали на линии песка, протяженностью около 10 метров, сгустки мазута размером 2-7 сантиметров каждый. В то же время визуально загрязнения акватории экологи не обнаружили. Специалисты отобрали образцы морской воды для исследований на содержание нефтепродуктов в лаборатории.

"Специалисты уже отобрали образцы морской воды для исследований на содержание нефтепродуктов в лаборатории Инспекции и образцы загрязняющего вещества с песком для проведения лабораторных исследований в УкрНЦЕМ", — говорится в сообщении Инспекции.

Напомним, недавно мы писали о том, что мазут добрался до пляжа в Одессе. А также о том, насколько в нашем городе загрязнен воздух.