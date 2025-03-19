Мазут на пляжі в Дофінівці на Одещині

Фракція мазуту. Фото ілюстративне: yug.today

На пляжі в селі Нова Дофіінівка Одеської області знайшли мазут з російських танкерів. Фракціїї нафтопродуктів вже доправлені на лабораторні дослідження.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

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Державні інспектори провели обстеження узбережжя Чорного моря в селі Нова Дофінівка та зафіксували на лінії піску, протяжністю близько 10 метрів, згустки мазуту розміром 2-7 сантиметрів кожен. Водночас візуально забруднення акваторії екологи не виявили. Фахівці відібрали зразки морської води для досліджень на вміст нафтопродуктів в лабораторії.

"Фахівці вже відібрали зразки морської води для досліджень на вміст нафтопродуктів в лабораторії Інспекції та зразки забруднюючої речовини з піском для проведення лабораторних досліджень в УкрНЦЕМ", — йдеться у повідомленні Інспекції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що мазут дістався до пляжу в Одесі. А також про те, наскільки в нашому місті забруднене повітря.