Ліквідація наслідків забруднення одеського узбережжя

Одеське узбережжя. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі було зафіксовано частковий викид залишків нафтопродуктів на узбережжя через затоплення російських танкерів у Керченській протоці. У міськраді вже почали вживати заходи для запобігання екологічної катастрофи.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Комунальники разом з субʼєктами господарювання зібрали залишки нафтопродуктів, які виявили на узбережжі. Міською рятувально-водолазною службою проведено підводне обстеження прибережної зони акваторії Одеського заливу. В результаті на морському дні згустків мазуту не було виявлено.

Превентивні заходи

Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій визначено превентивні та попереджувальні заходи з метою ліквідації ймовірного забруднення. А саме:

встановлення пожежних гідрантів,

перевірка функціонування пожежних водоймищ.

Крім того, напередодні оздоровчого сезону комісія затвердила заходи щодо підготовки пляжів Одеси для відвідування. Зокрема, організацію роботи рятувальних постів, наявності укриттів поблизу та гучномовців.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про черговий викид мазуту на одеське узбережжя. А також про те, коли затонули танкери піднімуть з-під води.