На пляжі в Криму знайшли мазут з російських танкерів

Прибирання мазуту. Фото ілюстративне: Олексій Майшев

Біля мису "Меганом" в окупованому Криму місцеві мешканці помітили російський мазут. Однак влада півострову заявляє про те, що усі пляжі чисті та не мають ознак забруднення.

Відео з мазутом на пляжі шириться соцмережами.

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На відео, яке шириться соцмережами, можна побачити, як мешканець Криму помітив великий шматок мазуту на пляжі "Меганом". Прибійна хвиля викинула забруднюючу речовину далеко від берега. Чоловік підняв фракцію нафтопродукту та відніс її до мішків, куди такі "подарункки" збирають волонтери

"Ледь в нього не вступив. Це свіжий викид. Він вонючий. Прибійна хвиля викинула такий подарунок аж сюди. Хочеться його якось взяти,аби не забруднити руки — віднесу його у мішок, в котрий збирали хлопці", — каже місцевий мешканець.

Однак місцева Криму влада постійно стверджує що пляжі чисті, а вода в акваторії не має ознак забруднення. Крім того, на півострові продовжують підготовку до літнього сезону.

Знайдений мазут. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Росія імітує боротьбу із забрудненням моря. А також про те, що нафта дісталася до берегів Одещини.