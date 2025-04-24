Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мазут з російських танкерів продовжує прибувати на пляжі Криму arrow

Мазут з російських танкерів продовжує прибувати на пляжі Криму

24 квітня 2025 16:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
На пляжі в Криму знайшли мазут з російських танкерів
Прибирання мазуту. Фото ілюстративне: Олексій Майшев
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Біля мису "Меганом" в окупованому Криму місцеві мешканці помітили російський мазут. Однак влада півострову заявляє про те, що усі пляжі чисті та не мають ознак забруднення.

Відео з мазутом на пляжі шириться соцмережами.

Реклама
Читайте також:

Мазут у Криму

На відео, яке шириться соцмережами, можна побачити, як мешканець Криму помітив великий шматок мазуту на пляжі "Меганом". Прибійна хвиля викинула забруднюючу речовину далеко від берега. Чоловік підняв фракцію нафтопродукту та відніс її до мішків, куди такі "подарункки" збирають волонтери

"Ледь в нього не вступив. Це свіжий викид. Він вонючий. Прибійна хвиля викинула такий подарунок аж сюди. Хочеться його якось взяти,аби не забруднити руки — віднесу його у мішок, в котрий збирали хлопці", — каже місцевий мешканець.

Однак місцева Криму влада постійно стверджує що пляжі чисті, а вода в акваторії не має ознак забруднення. Крім того, на півострові продовжують підготовку до літнього сезону.

Мазут з російських танкерів продовжує прибувати на пляжі Криму - фото 1
Знайдений мазут. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Росія імітує боротьбу із забрудненням моря. А також про те, що нафта дісталася до берегів Одещини.

Одеса Крим Чорне море Новини Одеси екологія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама