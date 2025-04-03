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Катастрофа у Чорному морі — РФ приховує правду про забруднення

3 квітня 2025 13:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Нові викиди мазуту в море - РФ імітує боротьбу
Нафта на узбережжі. Фото ілюстративне: Depositphotos
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Супутникові знімки фіксують нові викиди мазуту із затонулих російських танкерів у Керченській протоці. Екологи б’ють на сполох, але російські чиновники ніяк не реагують. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Значна частина нафтопродуктів після краху танкерів осіла на дні через низькі температури, проте з настанням тепла вони спливатимуть на поверхню. Фахівці прогнозують у квітні нові викиди мазуту на узбережжя окупованого Криму та краснодарського краю РФ. Екологи вважають, що ліквідація наслідків розливу мазуту триватиме не менш як три роки, а на повне відновлення узбережжя Чорного моря може знадобитися від п'яти до десяти років. Проте російська влада намагається це приховати.

"Ситуація надзвичайно серйозна, але російські чиновники досі не спромоглися навіть підняти танкери з морського дна — роботи розпочнуться лише наступного року. Замість реального вирішення проблеми, влада РФ робить ставку на пропаганду. Щоб створити ілюзію контролю, чиновники планують відправити на "оздоровлення" у зону екологічного лиха тисячі дітей", — повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Росія імітує боротьбу із забрудненням моря. А також про те, що нафта дісталася до берегів Одещини.

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