Нові викиди мазуту в море - РФ імітує боротьбу

Катастрофа у Чорному морі — РФ приховує правду про забруднення
Супутникові знімки фіксують нові викиди мазуту із затонулих російських танкерів у Керченській протоці. Екологи б’ють на сполох, але російські чиновники ніяк не реагують.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Фіктивна боротьба з лихом
Значна частина нафтопродуктів після краху танкерів осіла на дні через низькі температури, проте з настанням тепла вони спливатимуть на поверхню. Фахівці прогнозують у квітні нові викиди мазуту на узбережжя окупованого Криму та краснодарського краю РФ. Екологи вважають, що ліквідація наслідків розливу мазуту триватиме не менш як три роки, а на повне відновлення узбережжя Чорного моря може знадобитися від п'яти до десяти років. Проте російська влада намагається це приховати.
"Ситуація надзвичайно серйозна, але російські чиновники досі не спромоглися навіть підняти танкери з морського дна — роботи розпочнуться лише наступного року. Замість реального вирішення проблеми, влада РФ робить ставку на пропаганду. Щоб створити ілюзію контролю, чиновники планують відправити на "оздоровлення" у зону екологічного лиха тисячі дітей", — повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Росія імітує боротьбу із забрудненням моря. А також про те, що нафта дісталася до берегів Одещини.
Читайте Новини.LIVE!