Новые выбросы мазута в море - РФ имитирует борьбу

Нефть на побережье. Фото иллюстративное: Depositphotos

Спутниковые снимки фиксируют новые выбросы мазута из затонувших российских танкеров в Керченском проливе. Экологи бьют тревогу, но российские чиновники никак не реагируют.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Значительная часть нефтепродуктов после крушения танкеров осела на дне из-за низких температур, однако с наступлением тепла они будут всплывать на поверхность. Специалисты прогнозируют в апреле новые выбросы мазута на побережье оккупированного Крыма и краснодарского края РФ. Экологи считают, что ликвидация последствий разлива мазута продлится не менее трех лет, а на полное восстановление побережья Черного моря может потребоваться от пяти до десяти лет. Однако российские власти пытаются это скрыть.

"Ситуация чрезвычайно серьезная, но российские чиновники до сих пор не смогли даже поднять танкеры с морского дна — работы начнутся только в следующем году. Вместо реального решения проблемы, власти РФ делают ставку на пропаганду. Чтобы создать иллюзию контроля, чиновники планируют отправить на "оздоровление" в зону экологического бедствия тысячи детей",— сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, недавно мы писали о том, как Россия имитирует борьбу с загрязнением моря. А также о том, что нефть добралась до берегов Одесской области.