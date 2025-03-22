Россия затягивает ликвидацию аварии танкеров в Черном море

Люди собирают мазут на пляже. Фото иллюстративное: УНИАН/Владимир Печоного

Российские власти затягивают ликвидацию последствий аварии танкеров в Керченском проливе. Реальные работы начнутся только в следующем году, а пока российские чиновники ограничиваются формальными решениями.

Об этом в субботу, 22 марта, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

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Поднятие танкеров со дна Черного моря

Спустя более трех месяцев после затопления танкеров с мазутом в Керченском проливе российская комиссия представила план поднятия обломков судов. Однако работы стартуют не раньше следующего года, что только ухудшает ситуацию.

Тем временем обломки танкеров остаются на морском дне, создавая угрозу новых утечек топлива. По информации Центра, вместо оперативных мер российские власти занимаются пропагандой: чиновники заявляют, что проблема почти решена, и даже организовывают детские оздоровительные поездки в зону экологического бедствия. Эксперты отмечают, что без немедленных действий экологические последствия могут быть необратимыми.

Разлом российских танкеров в Черном море

Напомним, танкер "Волгонефть-212" потерпел крушение и разломился на две части всего за десять минут во время шторма у берегов Крыма 15 декабря. Из-за этого большое количество мазута попало в Черное море. Недавно нефть дошла до берегов Одесской области. Также мы сообщали, что загрязнение может привести к экологической катастрофе, которая повлияет на здоровье людей и туристический сезон на юге Украины.