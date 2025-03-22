Росія затягує ліквідацію аварії танкерів у Чорному морі

Люди збирають мазут на пляжі. Фото ілюстративне: УНІАН/Володимир Печоного

Російська влада затягує ліквідацію наслідків аварії танкерів у Керченській протоці. Реальні роботи почнуться лише наступного року, а поки що російські чиновники обмежуються формальними рішеннями.

Про це у суботу, 22 березня, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

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Підняття танкерів з дна Чорного моря

Через понад три місяці після затоплення танкерів із мазутом у Керченській протоці російська комісія представила план підняття уламків суден. Проте роботи стартують не раніше наступного року, що лише погіршує ситуацію.

Тим часом уламки танкерів залишаються на морському дні, створюючи загрозу нових витоків пального. За інформацією Центру, замість оперативних заходів російська влада займається пропагандою: чиновники заявляють, що проблема майже вирішена, і навіть організовують дитячі оздоровчі поїздки в зону екологічного лиха. Експерти наголошують, що без негайних дій екологічні наслідки можуть бути незворотними.

Розлом російських танкерів у Чорному морі

Нагадаємо, танкер "Волгонефть-212" зазнав аварії і розламався на дві частини всього за десять хвилин під час шторму біля берегів Криму 15 грудня. Через це велика кількість мазуту потрапила у Чорне море. Нещодавно нафта дійшла до берегів Одещини. Також ми повідомляли, що забруднення може призвести до екологічної катастрофи, яка вплине на здоров'я людей та туристичний сезон на півдні України.