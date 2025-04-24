На пляже в Крыму нашли мазут с российских танкеров

Уборка мазута. Фото иллюстративное: Алексей Майшев

У мыса "Меганом" в оккупированном Крыму местные жители заметили российский мазут. Однако власти полуострова заявляют о том, что все пляжи чистые и не имеют признаков загрязнения.

Видео с мазутом на пляже распространяется по соцсетям.

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На видео, которое распространяется по соцсетям можно увидеть, как житель Крыма заметил большой кусок мазута на пляже "Меганом". Прибойная волна выбросила загрязняющее вещество далеко от берега. Мужчина поднял францию нефтепродукта и отнес ее в мешки, куда такие "подарки" собирают волонтеры

"Едва в него не вступил. Это свежий выброс. Он вонючий. Прибойная волна выбросила такой подарок аж сюда. Хочется его как-то взять, чтобы не испачкать руки— отнесу его в мешок, в который собирали ребята",— говорит местный житель.

Однако местные власти Крыма постоянно утверждают, что пляжи чистые, а вода в акватории не имеет признаков загрязнения. Кроме того, на полуострове продолжают подготовку к летнему сезону.

Найденный мазут. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о том, как Россия имитирует борьбу с загрязнением моря. А также о том, что нефть добралась до берегов Одесской области.