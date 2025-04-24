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Інклюзивний пляж на Дельфіні — одеським депутатам показали макет

24 квітня 2025 13:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Реконструкція пляжу Дельфін в Одесі —- він стане інклюзивним
Інклюзивний пляж. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Пляж Дельфін в Одесі планують реконструювати та розширити за всіма вимогами безбар'єрності та інклюзивності. Зокрема, там зведуть басейн із підіймачами для маломобільних груп.

Про це йшлося на виконавчому комітеті міськради.

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Інклюзивний Дельфін

До міськради звернулися члени громадських організацій з приводу того, що в Одесі збільшується кількість людей з інвалідністю. Тому в мерії вирішили реконструювати пляж Дельфін таким чином, аби він був зручним для осіб, що переміщуються на кріслах колісних. В зоні відпочинку збираються зробити басейн із теплою морською водою, який буде облаштований підіймачами для маломобільних груп  населення.

"Не всі люди з інвалідністю можуть дістатися до моря, коли шторм або холодна вода. Тому вирішили втілити такий проєкт. Після обрання замовника будуть підготовлені зміни до міської цільової програми, а ще необхідно буде виділити фінансування на проєктування та проведення робіт", — сказав Геннадій Труханов.

У міськраді додають, що реконструкція інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого фонтану вже розпочалась.

Пляж Дельфін в Одесі розширять та зроблять інклюзивним - фото 1
Підіймач для людей з інвалідністю. Фото: скриншот
Пляж Дельфін в Одесі розширять та зроблять інклюзивним - фото 2
Підіймач для маломобільних груп. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про боротьбу із забрудненням пляжів мазутом. А також про те, що одеські пляжі не обладнані для людей з інвалідністю.

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