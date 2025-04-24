Реконструкція пляжу Дельфін в Одесі —- він стане інклюзивним

Інклюзивний пляж на Дельфіні — одеським депутатам показали макет
Пляж Дельфін в Одесі планують реконструювати та розширити за всіма вимогами безбар'єрності та інклюзивності. Зокрема, там зведуть басейн із підіймачами для маломобільних груп.
Про це йшлося на виконавчому комітеті міськради.
Інклюзивний Дельфін
До міськради звернулися члени громадських організацій з приводу того, що в Одесі збільшується кількість людей з інвалідністю. Тому в мерії вирішили реконструювати пляж Дельфін таким чином, аби він був зручним для осіб, що переміщуються на кріслах колісних. В зоні відпочинку збираються зробити басейн із теплою морською водою, який буде облаштований підіймачами для маломобільних груп населення.
"Не всі люди з інвалідністю можуть дістатися до моря, коли шторм або холодна вода. Тому вирішили втілити такий проєкт. Після обрання замовника будуть підготовлені зміни до міської цільової програми, а ще необхідно буде виділити фінансування на проєктування та проведення робіт", — сказав Геннадій Труханов.
У міськраді додають, що реконструкція інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого фонтану вже розпочалась.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про боротьбу із забрудненням пляжів мазутом. А також про те, що одеські пляжі не обладнані для людей з інвалідністю.
Читайте Новини.LIVE!