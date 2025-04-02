Відкриття пляжів в Одесі - деталі

Одеський пляж. Фото ілюстртивне: Новини.LIVE

У міській раді Одеси до початку сезону вирішили відкрити 48 пляжів. Для порівняння, у 2024 році кількість ділянок для відпочивальників була більш ніж у 2,5 разу меншою — 20.

Про це повідомили на засіданні постійної екологічної комісії.

Читайте також:

Умови для відкриття

Обов'язковою умовою відкриття ділянки для відпочивальників залишається водолазне обстеження прибережного дна, наявність укриттів та відповідних договорів. А сітки, які натягували вздовж узбережжя для захисту від мін, вже вважаються недоцільними, додають у міськраді. Крім того, обіцяють провести перевірку пляжів на наявність мазутних плям, які принесло морем після аварії російських танкерів. Під час підготовки до сезону чиновники обіцяють приділити увагу і проблемам безбар'єрності, аби люди з інвалідністю могли відпочивати у комфорті.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про боротьбу із забрудненням пляжів мазутом. А також про те, що одеські пляжі не обладнані для людей з інвалідністю.