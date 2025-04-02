Открытие пляжей в Одессе - детали

Одесский пляж. Фото иллюстртивное: Новини.LIVE

В городском совете Одессы к началу сезона решили открыть 48 пляжей. Для сравнения, в 2024 году количество участков для отдыхающих было более чем в 2,5 раз меньше — 20.

Об этом сообщили на заседании постоянной экологической комиссии.

Читайте также:

Условия для открытия

Обязательным условием открытия участка для отдыхающих остается водолазное обследование прибрежного дна, наличие укрытий и соответствующих договоров. А сетки, которые натягивали вдоль побережья для защиты от мин, уже считаются нецелесообразными, добавляют в горсовете. Кроме того, обещают провести проверку пляжей на наличие мазутных пятен, которые принесло морем после аварии российских танкеров. Во время подготовки к сезону, чиновники обещают уделить внимание и проблемам безбарьерности, чтобы люди с инвалидностью могли отдыхать в комфорте.

Напомним, недавно мы писали о борьбе с загрязнением пляжей мазутом. А также о том, что одесские пляжи не оборудованы для людей с инвалидностью.