Реконструкция пляжа Дельфин в Одессе — он станет инклюзивным

Инклюзивный пляж. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Пляж Дельфин в Одессе планируют реконструировать и расширить по всем требованиям безбарьерности и инклюзивности. В частности, там построят бассейн с подъемниками для маломобильных групп.

Об этом шла речь на исполнительном комитете горсовета.

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Инклюзивный Дельфин

В горсовет обратились члены общественных организаций по поводу того, что в Одессе увеличивается количество людей с инвалидностью. Поэтому в мэрии решили реконструировать пляж Дельфин таким образом, чтобы он был удобным для лиц, перемещающихся на креслах-колясках. В зоне отдыха собираются сделать бассейн с теплой морской водой, который оборудуют подъемниками для маломобильных групп населения.

"Не все люди с инвалидностью могут добраться до моря, когда шторм или холодная вода. Поэтому решили воплотить такой проект. После избрания заказчика будут подготовлены изменения в городскую целевую программу, а еще необходимо будет выделить финансирование на проектирование и проведение работ", — сказал Геннадий Труханов.

В горсовете добавляют, что реконструкция инклюзивного пляжа на 11-й станции Большого фонтана уже началась.

Подъемник для людей с инвалидностью. Фото: скриншот

Подъемник для маломобильных групп. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о борьбе с загрязнением пляжей мазутом. А также о том, что одесские пляжи не оборудованы для людей с инвалидностью.