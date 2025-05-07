Одеські пляжі готують до відкриття курортного сезону — очільник ОВА Олег Кіпер

Одеські пляжі відкриють лише після їх перевірки на безпеку
В Одесі продовжують готувати пляжі до початку курортного сезону. Основну увагу при цьому обіцяють приділити перевірці доступності до бомбосховищ та іншим заходам безпеки.
Про це в рамках телемарафону "Єдині новини" повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Безпека на пляжах
Наразі одеські пляжі перевіряють на наявність гучномовців, які сповіщають про тривогу. Крім того, не всі зони відпочинку міста досі забезпечені доступними бомбосховищами. А це є важливою умовою для відкриття, оскільки усі ракети та дрони з Криму летять через наш регіон, наголошують в ОВА.
"Все, що летить, летить через наш регіон. Тому безпека людей це дуже важливо. Але ми маємо дати людям можливість відпочити та оздоровлюватись. Зокрема, це стосується і військових на реабілітації. А самий крутий вітамін — це наше сонце і наше море", — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Загалом в Одесі у 2025 році збираються відкрити для відвідування 48 пляжів. Однак відповідне розпорядження буде підписане лише після перевірки зон відпочинку на безпечність.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи варто відкривати пляжі. А також про проблеми з інклюзивністю на зонах відпочинку.
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