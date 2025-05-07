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Одеські пляжі відкриють лише після їх перевірки на безпеку

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Дата публікації: 7 травня 2025 12:44
Одеські пляжі готують до відкриття курортного сезону — очільник ОВА Олег Кіпер
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі продовжують готувати пляжі до початку курортного сезону. Основну увагу при цьому обіцяють приділити перевірці доступності до бомбосховищ та іншим заходам безпеки.

Про це в рамках телемарафону "Єдині новини" повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Безпека на пляжах

Наразі одеські пляжі перевіряють на наявність гучномовців, які сповіщають про тривогу. Крім того, не всі зони відпочинку міста досі забезпечені доступними бомбосховищами. А це є важливою умовою для відкриття, оскільки усі ракети та дрони з Криму летять через наш регіон, наголошують в ОВА.

"Все, що летить, летить через наш регіон. Тому безпека людей це дуже важливо. Але ми маємо дати людям можливість відпочити та оздоровлюватись. Зокрема, це стосується і військових на реабілітації. А самий крутий вітамін — це наше сонце і наше море", — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Загалом в Одесі у 2025 році збираються відкрити для відвідування 48 пляжів. Однак відповідне розпорядження буде підписане лише після перевірки зон відпочинку на безпечність.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи варто відкривати пляжі. А також про проблеми з інклюзивністю на зонах відпочинку.

Одеса пляж курорти Новини Одеси Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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