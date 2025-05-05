Пляжний сезон в Одесі 2025 під час війни — чи безпечно, що думають українці

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Попри війну, Одеса — як і багато інших міст на півдні України — готується до літа. А з ним традиційно пов’язаний туристичний сезон. Але чи доречно його відкривати зараз, коли загроза обстрілів зберігається щодня?

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з жителями міста та дізналися, що вони думають із цього приводу.

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Ми чекаємо на всіх

Багато хто з опитаних не відкидає ідею відкриття туристичного сезону навіть за умов воєнного стану. Вони вбачають у цьому не лише економічну необхідність, а й спосіб зберегти дух міста. Адже Одеса завжди була привітною, відкритою і глибоко пов’язаною з морем. Туризм тут — це більше ніж галузь, це частина міської ідентичності.

"Ну так, звісно я підтримую прийдешній туристичний сезон. Можливо, прям не на пляжі купатись. А просто морем подихати. Ми чекаємо на всіх тут", — ділиться Арміне.

Одеситка Арміне про курортний сезон в Одесі.

Фото: Новини.LIVE

Без гучних вечірок

Разом з тим не всі одесити готові сприймати відкриття сезону в повному обсязі. Частина мешканців наголошує на тому, що в умовах війни доречніше говорити про тихий відпочинок, а не про нічні клуби та гучні розваги. Замість гламурного формату вони бачать сенс у створенні доступу до моря, спокійних прогулянок і атмосфери психологічного розвантаження.

"Ну, напевно, так. Якщо люди потребують цього. Можна не відкривати Ібіцу чи Ітаку, а ось дати доступ людям до моря, щоб вони могли дихати, щоб вони могли насолоджуватися. Ось це можна. А те, що зараз відкриті клуби і різні розважальні комплекси — це ж не для людей, що мешкають в Одесі, а більше для туристів", — каже Наталія.

Місцева жителька Наталія про гучні вечірки.

Фото: Новини.LIVE

Потрібно жити

Частина опитаних чітко висловлюється на користь відкриття сезону, не приховуючи того, що війна — це не привід повністю зупиняти життя. Вони наголошують: одесити й так уже звикли до нової реальності, тож відкриття сезону — це просто ще один крок у напрямку адаптації. Їх не лякає сам факт небезпеки — вони скоріше говорять про необхідність жити, працювати та відпочивати, попри все. І це не безтурботність, а радше життєвий інстинкт.

"Звісно, постійні обстріли заважають. Ну так що ж тепер не жити, чи що? Так що я вважаю, що потрібно відкривати", — каже Лада.

Одеситка Лада про те, що, попри все, потрібно жити. Фото: Новини.LIVE

Страшно, але потрібно

Є й ті, хто відчуває суперечливі емоції. З одного боку, страх і невизначеність, з іншого — любов до міста і бажання поділитися ним з іншими. Ці люди не заперечують складності моменту, але не хочуть перетворювати Одесу на закриту територію. Вони не ідеалізують ситуацію, але вірять у силу людського контакту та відкритість як терапію. Для них важливо, щоб інші бачили Одесу такою, якою вона є — навіть у війні.

"Ну, як війна покаже. Нам самим тут страшнувато. Ну, туристи, звісно, народ непередбачуваний. Але ми дуже любимо свою Одесу, тому хай приїжджають люди, дивляться, знайомляться з нею. Ми її безумно любимо", — ділиться Тетяна.

Місцева жителька Тетяна про те, що курортний сезон — це страшно, але він потрібний усім.

Фото: Новини.LIVE

Питання безпеки

Є думки, які прямо пов’язують відкриття туристичного сезону з економічною доцільністю. Підприємці, власники готелів, кафе, сувенірних крамниць — усі вони потребують відновлення потоку клієнтів, інакше бізнес просто не витримає. Але навіть за такого підходу ключовим лишається питання безпеки.

"Я вважаю, що потрібно просто збільшувати кількість бомбосховищ. Але, якщо ми не відкриємо сезон в Одесі, на які кошти будемо жити? Я маю на увазі підприємців, ФОПи і власників бізнесів, саме які спеціалізуються на курортних штучках", — зазначає Анастасія.

Одеситка Анастасія про питання безпеки.

Фото: Новини.LIVE

Попри загрози, одесити не хочуть перетворювати своє місто на виключно прифронтову зону. Для когось туристичний сезон — це надія на нормальність, для когось — питання економіки, а для інших — спосіб зберегти Одесу живою. Але всі погоджуються: безпека має йти поряд із будь-яким відкриттям.

Раніше ми писали, про ціни на відпочинок у Затоці на Одещині. А також про те, чим може здивувати туристична Одеса сьогодні.