Мазут на піску. Фото ілюстративне: Іван Русєв у соцмережі

На Одещині у Нацпарку "Тузлівські лимани" виявили нові викиди мазуту. Залишки нафтопродуктів знову піднімаються з дна моря та дрейфують узбережжям.

Про це повідомив еколог Іван Русєв у соцмережі.

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Викиди мазуту

На піщаному насипу у Національному парку "Тузлівські лимани" виявили викиди мазуту з затоплених російських танкерів. Ці фракції діаметром до 5 міліметрів, загалом екологи зібрали понад 50 грамів нафтопродукту. Фахівці наголошують: забруднень може бути значно більше, оскільки потужні вітри і перенос піска по пересипу останніми днями частково їх прикрили.

"Мазут був дуже м'який від температури в +28 на піску. Імовірно, він десь ще є на узбережжях Одещини, просто не всюди пляжі обстежують. До того ж, потужні вітри і перенос піска по пересипу останніми днями, ймовірно. прикривають його і він розчиняється у товщі піску, отруюючи піщані біоценози", — пише еколог Іван Русєв у соцмережі.

Екологи додають, що мільйони дрібних фракцій мазуту піднімаються з дна і дрейфують у водах Північно-Західної частини Чорного моря.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про забруднення пляжів Криму. А також про підготовку до курортного сезону в Одесі.