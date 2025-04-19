Жовта плиска в "Тузлівських лиманах" — важливі мігранти

Пташка - жовта плиска. Фото ілюстративне: freepik

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" помітили жовту плиску, яка мігрує з Африки. Ці птахи зупиняються на відпочинок під час довгої подорожі. Вони активно шукають їжу на землі і є важливою частиною екосистеми.

Про це повідомили у соцмережі нацпарку "Тузлівські лимани".

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Птахи в "Тузлівських лиманах"

За інформацією екологів, жовта плиска (Motacilla flava) вже кілька днів зупиняється на піщаному пересипу в "Тузлівських лиманах", відпочиваючи після довгої подорожі з Африки. Ці птахи є одними з численних мігрантів, які під час осінньої міграції зупиняються в Україні. Вони є під захистом Бернської конвенції, що сприяє охороні їхнього середовища існування.

Жовта плиска: що відомо

Плиски жовті нагадують своїх родичів — плисок білих, проте вони шукають їжу на землі, а не в повітрі. Їхній раціон складають різноманітні дрібні безхребетні тварини, такі як мухи, комарі, павуки, мурахи та інші дрібні істоти. Птахи активно рухаються серед трави, збираючи поживу.

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