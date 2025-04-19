Графік роботи установ на Великдень в Одесі

Жінка йде повз відділення банку. Фото: Новини.LIVE

На Великодні свята графік роботи деяких установ в Україні зазнає змін. "Нова пошта" та Укрпошта частково закриють відділення, тоді як банки продовжать працювати за звичайним розкладом. Супермаркети можуть скоротити години роботи.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із сайтів установ.

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Як працюватиме "Нова пошта"

У зв’язку з Великодніми святами графік роботи "Нової пошти" буде таким:

субота, 19 квітня, — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;

неділя, 20 квітня, — вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть;

понеділок, 21 квітня, — звичайний графік роботи.

Графік роботи "Нової пошти". Фото: скриншот

Як працюватиме Укрпошта

Укрпошта працюватиме на Великодні свята за наступним графіком:

19 квітня (субота) — початок роботи поштових відділень згідно з їх звичними графіками, завершення роботи о 17:00

20 квітня (неділя) — вихідний день

21 квітня (понеділок) — поштові відділення Укрпошти працюють згідно зі звичними графіками

Графік роботи Укрпошти. Фото: скриншот

Як працюватимуть банки в Одесі на свята

Банківські установи працюватимуть без змін, забезпечуючи доступність своїх послуг у звичайному режимі.

Як працюватимуть магазини

Супермаркети, як правило, скорочують години роботи на 1-2 години під час служби в церкві. Точний графік роботи кожного магазину рекомендується уточнювати на місці.

Як працюватиме ЦНАП

На Великодні свята Центри надання адміністративних послух теж працюватимуть без змін у графіку. Тобто і в суботу, і в понеділок та вівторок — за звичним робочим часом.

Додамо, що всі департаменти ЦНАП Одеса мають один графік роботи. Громадяни можуть звернутись у понеділок, вівторок, середу та п’ятницю з 09:00 до 18:00 без перерви на обід. У четвер графік роботи подовжено: з 09:00 до 20:00, без перерви. Субота — з 09:00 до 16:45. Вихідний день — неділя.

Комендантська година та посилене патрулювання

Також від початку повномасштабної війни в Одеській області діє комендантська година, наразі вона триває з 00:00 до 05:00.

Крім того, на Великдень в Одесі буде посилене патрулювання місць біля храмів. Поліцейські перевірятимуть у деяких громадян документи та проводитимуть поверхневий огляд.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому у свята не слід ігнорувати тривогу. А також про ціни на святкові паски.