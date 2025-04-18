Россия с помощью террора пытается сломать стойкость одесситов - Братчук

Ракета "Искандер". Фото иллюстративное: 24 Канал

Россия с помощью террора пытается сломать устойчивость украинцев, поэтому есть вероятность обстрела и на Пасхальные праздники. А сигналы воздушной тревоги не надо игнорировать, поскольку гражданское население постоянно оказывается под ударами.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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В Добровольческой армии "Юг" настаивают на том, что если нет возможности добежать до укрытия в случае тревоги, необходимо хотя бы соблюдать правило двух стен. Поскольку враг применяет ракеты с кассетным боезапасом для того, чтобы нанести максимальное поражение людям. Военные не исключают вероятность атаки и в праздничные дни.

"На этой неделе был поврежден один из храмов в Одессе. Это храм московского патриархата, собственно, как и в Сумах. От врага можно всего ожидать, но мы должны ему противодействовать в плане соблюдения правил безопасности", — сказал Сергей Братчук.

Напомним, недавно мы писали о перехвате разговоров российских военных. А также о служащем, который любил психотропы.