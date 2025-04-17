Подросток со смартфоном. Фото иллюстративное: cheline.com

Россия продолжает вербовать подростков для диверсий и шпионажа в Одессе. Недавно жертвой спецслужб РФ едва не стал парень, которого подстрекали фотографировать корабли в порту.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в соцсети.

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В Одессе зафиксировали очередной случай, когда враг попытался завербовать подростка для выполнения диверсий. Один из учеников школы получил сообщение с предложением заработать деньги, фотографируя корабли в порту. Парень не растерялся и решил вести переписку с вербовщиком, чтобы собрать доказательства. Затем он сообщил об этом инспектору службы образовательной безопасности, чтобы информацию направили в правоохранительные органы.

"Сохраняйте доказательства. Если получили подозрительные предложения онлайн — сделайте скриншоты сообщений. Расскажите об этом взрослым: родителям, учителям или тем, кому доверяете. Уважаемые родители, не теряйте бдительности, общайтесь с детьми, объясняйте опасность противоправных действий и последствия их совершения",— пишет первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в соцсети.

Переписка с ребенком. Фото: Алексей Билошицкий в соцсети

Вербовка ребенка. Фото: Алексей Билошицкий в соцсети

Напомним, недавно мы писали о фильтрации детей в Крыму. А также о распространении алкоголизма среди детей Одесской области.