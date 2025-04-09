В Одессе производили ядовитые игрушки

Ядовитые игрушки. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области

Одесское предприятие поставляло ядовитые и опасные игрушки для младенцев. Проверка Госпродпотребслужбы выяснила, что продукция угрожает не только здоровью, но и жизни детей.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Опасные игрушки

Обнаружили игрушки из Одессы сотрудники волынской госпродпотребслужбы, и направили материалы проверки в правоохранительные органы нашего региона. Как выяснилось, продукция не соответствует требованиям по химической безопасности, так как производителем превышено содержание фталатов в десятки раз (вещества, которые увеличивают риск метаболических заболеваний). Кроме того, пластиковые звери при растяжении разрушаются и распадаются на небольшие части, которые ребенок может проглотить и задохнуться.

"По результатам оценки рисков установлено, что данная продукция представляет серьезный уровень угрозы для потребителей",— говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Распространителю игрушек предоставлены решения об изъятии и запрете партии вышеупомянутой продукции на рынке и приведения ее в состояние, при котором она не будет представлять рисков.

Опасные игрушки. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о том, какими игрушками лучше украсить дерево. А также об опасной продукции для детей.