В Одесі виробляли отруйні іграшки

Отруйні іграшки. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Одеське підприємство постачало отруйні та небезпечні іграшки для немовлят. Перевірка Держпродспожив служби з'ясувала, що продукція загрожує не тільки здоров'ю, але й життю дітей.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Небезпечні іграшки

Виявили іграшки з Одеси співробітники волинської держпродспоживслужби, та скерували матеріали перевірки до правоохоронців нашого регіону. Як з'ясувалося, продукція не відповідає вимогам з хімічної безпеки, через те що виробником перевищено вміст фталатів в десятки разів (речовини, які збільшують ризик метаболічних захворювань). Крім того, пластикові звірі при розтягуванні руйнуються і розпадаються на невеличкі частини, які дитина може проковтнути та задихнутись.

"За результатами оцінки ризиків встановлено, що дана продукція становить серйозний рівень загрози для споживачів", — йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Розповсюджувачу іграшок надані рішення про вилучення та заборону партії вищезазначеної продукції на ринку та приведення неї до стану, за якого вона не становитиме ризиків.

Небезпечні іграшки. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, якими іграшками краще прикрасити дерево. А також про небезпечну продукцію для дітей.