В Одесі виробляли отруйні іграшки

Діти в небезпеці — в Одесі продавали отруйні іграшки
Одеське підприємство постачало отруйні та небезпечні іграшки для немовлят. Перевірка Держпродспожив служби з'ясувала, що продукція загрожує не тільки здоров'ю, але й життю дітей.
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
Небезпечні іграшки
Виявили іграшки з Одеси співробітники волинської держпродспоживслужби, та скерували матеріали перевірки до правоохоронців нашого регіону. Як з'ясувалося, продукція не відповідає вимогам з хімічної безпеки, через те що виробником перевищено вміст фталатів в десятки разів (речовини, які збільшують ризик метаболічних захворювань). Крім того, пластикові звірі при розтягуванні руйнуються і розпадаються на невеличкі частини, які дитина може проковтнути та задихнутись.
"За результатами оцінки ризиків встановлено, що дана продукція становить серйозний рівень загрози для споживачів", — йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.
Розповсюджувачу іграшок надані рішення про вилучення та заборону партії вищезазначеної продукції на ринку та приведення неї до стану, за якого вона не становитиме ризиків.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, якими іграшками краще прикрасити дерево. А також про небезпечну продукцію для дітей.
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