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В Одессе появились опасные игрушки — что нельзя покупать

16 декабря 2024 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе продают опасные игрушки, как выглядят
В Одессе обнаружили опасные игрушки. Фото: Госпродпотребслужба
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Детские пупсы, появившиеся в продаже в Одесской области, не только некачественные, но и несут угрозу для малышей. Жители региона призывают быть осторожными и сообщать об опасном товаре в магазинах.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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В чем опасность

Эксперты проверили детскую игрушку (пупса), которую отвезли в Одесскую область. Как выяснилось, она не отвечает установленным требованиям. Упаковка и сама конструкция куклы могут привести к удушению ребенка.

Куда обращаться

Потребителей призывают не покупать эти товары и сообщать об их появлении в торговых точках.

"Если вы обнаружили в торговых сетях г. Одессы и Одесской области эту игрушку, немедленно сообщайте Главному управлению", — говорится в сообщении.

Связаться с управлением можно следующими способами:

  • по адресу ул. 7-я Пересыпская, 6, г. Одесса, 65042;
  • по телефону (048) 716 13 01;
  • по электронной почте gu@odesa.consumer.gov.ua

Напомним, ранее в Одессе в продаже появились опасные электротовары. Также мы сообщали, что в одесском супермаркете продавали конфеты с личинками.

Одесса товары Госпотребслужба Одесская область опасность

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