В Одессе продают опасные игрушки, как выглядят

В Одессе появились опасные игрушки — что нельзя покупать
Детские пупсы, появившиеся в продаже в Одесской области, не только некачественные, но и несут угрозу для малышей. Жители региона призывают быть осторожными и сообщать об опасном товаре в магазинах.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.
В чем опасность
Эксперты проверили детскую игрушку (пупса), которую отвезли в Одесскую область. Как выяснилось, она не отвечает установленным требованиям. Упаковка и сама конструкция куклы могут привести к удушению ребенка.
Куда обращаться
Потребителей призывают не покупать эти товары и сообщать об их появлении в торговых точках.
"Если вы обнаружили в торговых сетях г. Одессы и Одесской области эту игрушку, немедленно сообщайте Главному управлению", — говорится в сообщении.
Связаться с управлением можно следующими способами:
- по адресу ул. 7-я Пересыпская, 6, г. Одесса, 65042;
- по телефону (048) 716 13 01;
- по электронной почте gu@odesa.consumer.gov.ua
Напомним, ранее в Одессе в продаже появились опасные электротовары. Также мы сообщали, что в одесском супермаркете продавали конфеты с личинками.
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