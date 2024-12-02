Одесит знайшов личинки у цукерках

Пошкоджені цукерки. Фото: скриншот

Придбавши солодощі в одному з супермаркетів Одеси, покупець виявив неприємний сюрприз. Всі до одної цукерки виявилися пошкоджені личинками комах.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

На відео, опублікованому у мережі, видно, що цукерки надгризені. Крім того, помітні виділення личинок. За словами автора відео, жоден зі смаколиків не вцілів.

Зазначимо, що личинки комах та інші шкідники заводяться у продуктах, коли ті мають прострочений термін придатності або неправильно зберігалися.

Куди скаржитися на неякісний товар

Юристи радять спершу звернутися до менеджера закладу з пропозицією замінити неякісний товар чи повернути за нього гроші. Також можна зателефонувати на гарячу лінію торгової мережі або написати відгук на офіційному сайті, сторінці у соцмережах, Google картах чи форумах з відгуками. Якщо це не допомагає, то слід звернутись до Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи мають клієнти супермаркетів платити більше, якщо ціни не збігаються з чеком. Також ми писали про скандал у супермаркеті в Одесі, де з відвідувачів вимагали окрему плату за користування туалетом.