Одессит нашел личинки в конфетах

Поврежденные конфеты. Фото: скриншот

Приобретя сладости в одном из супермаркетов Одессы, покупатель обнаружил неприятный сюрприз. Все до одной конфеты оказались повреждены личинками насекомых.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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На видео, опубликованном в сети, видно, что конфеты надгрызены. Кроме того, заметны выделения личинок. По словам автора видео, ни одна из сладостей не уцелела.

Отметим, что личинки насекомых и другие вредители заводятся в продуктах, когда они имеют просроченный срок годности или неправильно хранились.

Куда жаловаться на некачественный товар

Юристы советуют сначала обратиться к менеджеру заведения с предложением заменить некачественный товар или вернуть за него деньги. Также можно позвонить на горячую линию торговой сети или написать отзыв на официальном сайте, странице в соцсетях, Google картах или форумах с отзывами. Если это не помогает, то следует обратиться в Госпродпотребслужбу.

Напомним, ранее мы сообщали, должны ли клиенты супермаркетов платить больше, если цены не совпадают с чеком. Также мы писали о скандале в супермаркете в Одессе, где с посетителей требовали отдельную плату за пользование туалетом.