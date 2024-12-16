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В Одесі з'явилися небезпечні іграшки — що не можна купувати

16 грудня 2024 11:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі продають небезпечні іграшки, як виглядають
В Одесі виявили небезпечні іграшки. Фото: Держпродспоживслужба
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Дитячі пупси, які з'явилися у продажу в Одеській області, не тільки неякісні, але й несуть загрозу для малечі. Мешканців регіону закликають бути обережними і повідомляти про небезпечний товар у крамницях.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Експерти перевірили дитячу іграшку (пупса), яку завезли до Одеської області. Як з'ясувалося, вона не відповідає встановленим вимогам. Пакування та сама конструкція ляльки може призвести до удушення дитини. 

Куди звертатись

Споживачів закликають не купувати ці товари й повідомляти про їхню появу у торгових точках.

"Якщо ви виявили в торговельних мережах м. Одеси та Одеської області цю іграшку, негайно повідомляйте Головне управління", — йдеться у повідомленні.

Зв'язатися з управлінням можна наступними способами: 

  • за адресою вул. 7-а Пересипська, 6, м. Одеса, 65042;
  • за телефоном (048) 716 13 01;
  • за електронною поштою gu@odesa.consumer.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Одесі в продажу з'явилися небезпечні електротовари. Також ми повідомляли, що в одеському супермаркеті продавали цукерки з личинками.

Одеса товари Держпродспоживслужба Одеська область небезпека

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