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В Одесі з'явилися небезпечні товари — що не можна купувати

5 грудня 2024 11:28
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі з'явилися у продажі небезпечні електротовари, фото
Чоловік обирає товар у крамниці. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У торгових точках Одеської області у продажу виявили електроприлади, які можуть становити небезпеку для споживачів. Йдеться про нічники й машинки для стрижки волосся.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Експерти перевірили LED-нічники "Ведмедик" торгової марки LUNO, сенсорні LED-нічники, а також машинку для стрижки зі змінними насадками ETCEO. З'ясувалося, що прилади зроблені з недостатньо вогнестійких матеріалів. Крім того, вони неякісні: деталі закріплені ненадійно. Це загрожує коротким замиканням, а самого споживача може вдарити струмом. 

В Одесі з'явилися небезпечні товари — що не можна купувати - фото 1
Машинка для стрижки. Фото: Держпродпотребслужба
В Одесі з'явилися небезпечні товари — що не можна купувати - фото 2
Нічник. Фото: Держпродпотребслужба
В Одесі з'явилися небезпечні товари — що не можна купувати - фото 3
Нічник. Фото: Держпродпотребслужба

Споживачів закликають не купувати ці товари й повідомляти про їхню появу у торгових точках.

"У разі виявлення в реалізації зазначеної продукції просимо повідомляти територіальні органи Держпродспоживслужби в будь-який спосіб, зазначивши назву магазину та адресу, де реалізується ця продукція", — йдеться у повідомленні. 

Раніше ми повідомляли про продаж підроблених електроінструментів в Одесі. Також ми писали, використання яких приладів може розорити українців.

Одеса товари Новини Одеси покупки небезпека прилади

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