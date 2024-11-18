В Одесі вилучили підроблені електроінструменти на 14 млн

Коробки з підробленими електроінструментами. Фото: БЕБ

В Одесі підприємці налагодили продаж підроблених електроінструментів. Вони торгували підробленими товарами, видаючи їх за вироби відомих брендів. Ділкам загрожують великі штрафи.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області у понеділок, 18 листопада.

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Що продавали

За версією слідства, фігуранти купували дешеві китайські товари, ззовні схожі на оригінал. На них клеїли брендовані наліпки та продавали за завищеною ціною. Детективи БЕБ провели дванадцять обшуків на складах і торгових точках на одному з найбільших промтоварних ринків Одеси. Вони вилучили понад 2 тис. підроблених електроінструментів і приладів загальною вартістю майже 14,4 млн грн.

Що загрожує ділкам

За фактом незаконного використання торгової марки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо суд визнає організаторів схеми винними, їм доведеться сплатити від 51 тис. грн до 170 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, на Одещині приватний підприємець продавав дешеву каву під виглядом відомих брендів. Також в Одесі викрили трьох жінок, які торгували фальшивим брендовим взуттям.