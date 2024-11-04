В Одесі викрили мережу продажу підробленого взуття

Співробітники БЕБ проводять обшук. Фото: БЕБ

В Одесі викрили трьох жінок, які продавали підроблене брендове взуття. Справа вже в суді. Продавчиням загрожує штраф від 51 тис. грн до 170 тис. грн.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області у понеділок, 4 листопада.

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Збитки на мільйон

За даними БЕБ, жінки продавали фальшиве взуття відомих міжнародних брендів через інтернет і спеціалізовані крамниці. Експерти підрахували, що нелегальний бізнес завдав тільки одному з іноземних виробників кросівок збитків на понад 1,2 млн грн.

Усього з початку року БЕБ повідомило про підозру у незаконному використанні торгових марок 8 особам. Три справи скерували до суду.

Інші справи про підробки на Одещині

Нагадаємо, троє одеситів налагодили торгівлю контрафактними аксесуарами для телефонів. Підробки вони видавали за продукцію відомої американської корпорації.

Раніше в Одесі викрили два цехи, яка незаконно використовувала товарні знаки та найменування відомих брендів одягу. Ділки не тільки виготовляли фальсифікат, але й збували його у власних крамницях.