Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеситів залишили без модних кросівок — що сталося arrow

Одеситів залишили без модних кросівок — що сталося

4 листопада 2024 15:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі викрили мережу продажу підробленого взуття
Співробітники БЕБ проводять обшук. Фото: БЕБ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі викрили трьох жінок, які продавали підроблене брендове взуття. Справа вже в суді. Продавчиням загрожує штраф від 51 тис. грн до 170 тис. грн.  

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області у понеділок, 4 листопада.

Читайте також:

Збитки на мільйон

За даними БЕБ, жінки продавали фальшиве взуття відомих міжнародних брендів через інтернет і спеціалізовані крамниці. Експерти підрахували, що нелегальний бізнес завдав тільки одному з іноземних виробників кросівок збитків на понад 1,2 млн грн. 

Усього з початку року БЕБ повідомило про підозру у незаконному використанні торгових марок 8 особам. Три справи скерували до суду.    

Інші справи про підробки на Одещині

Нагадаємо, троє одеситів налагодили торгівлю контрафактними аксесуарами для телефонів. Підробки вони видавали за продукцію відомої американської корпорації.

Раніше в Одесі викрили два цехи, яка незаконно використовувала товарні знаки та найменування відомих брендів одягу. Ділки не тільки виготовляли фальсифікат, але й збували його у власних крамницях.

підробки Одеса БЕБ Бюро економічної безпеки Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:39 Росіяни лишили без даху — в Одесі ремонтують зруйнований дім

16:27 У Львові відбувся масштабний протест проти Садового — відео

16:00 Не долари чи євро — яка валюта найстабільніша у світі

15:57 Одеситів залишили без модних кросівок — що сталося

15:48 Зеленський провів Ставку — які теми обговорили

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

15:28 Стало відомо, коли може відбутися наступне засідання "Рамштайн"

15:25 Відстрочка для педагогів — чи впливає дефіцитна ВОС

15:24 Виклав відео евакуації — в одеському коледжі погрожують студенту

15:22 Ребров знову відмовився від послуг ветеранів збірної України

15:21 Нова VR-гарнітура Samsung у 2025 — чи побореться з Apple і Meta

16:39 Росіяни лишили без даху — в Одесі ремонтують зруйнований дім

16:27 У Львові відбувся масштабний протест проти Садового — відео

16:00 Не долари чи євро — яка валюта найстабільніша у світі

15:57 Одеситів залишили без модних кросівок — що сталося

15:48 Зеленський провів Ставку — які теми обговорили

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

15:28 Стало відомо, коли може відбутися наступне засідання "Рамштайн"

15:25 Відстрочка для педагогів — чи впливає дефіцитна ВОС

15:24 Виклав відео евакуації — в одеському коледжі погрожують студенту

15:22 Ребров знову відмовився від послуг ветеранів збірної України

15:21 Нова VR-гарнітура Samsung у 2025 — чи побореться з Apple і Meta

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині