В Одессе разоблачили сеть продаж поддельной обуви

Сотрудники БЭБ проводят обыск. Фото: БЭБ

В Одессе разоблачили трех женщин, продававших поддельную брендовую обувь. Дело уже в суде. Продавщицам грозит штраф от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Об этом сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области в понедельник, 4 ноября.

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Ущерб на миллион

По данным БЭБ, женщины продавали фальшивую обувь известных международных брендов через интернет и специализированные магазины. Эксперты подсчитали, что нелегальный бизнес нанес только одному из иностранных производителей кроссовок ущерб более чем на 1,2 млн грн.

Всего с начала года БЭБ сообщил о подозрении в незаконном использовании торговых марок 8 лицам. Три дела направили в суд.

Другие дела о подделках в Одесской области

Напомним, три одессита наладили торговлю контрафактными аксессуарами для телефонов. Подделки они выдавали за продукцию известной американской корпорации.

Ранее в Одессе разоблачили два цеха, незаконно использовавших товарные знаки и наименование известных брендов одежды. Дельцы не только изготовляли фальсификат, но и сбывали его в собственных магазинах.