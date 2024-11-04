В Одессе разоблачили сеть продаж поддельной обуви

Одесситов оставили без модных кроссовок — что произошло
В Одессе разоблачили трех женщин, продававших поддельную брендовую обувь. Дело уже в суде. Продавщицам грозит штраф от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн.
Об этом сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области в понедельник, 4 ноября.
Ущерб на миллион
По данным БЭБ, женщины продавали фальшивую обувь известных международных брендов через интернет и специализированные магазины. Эксперты подсчитали, что нелегальный бизнес нанес только одному из иностранных производителей кроссовок ущерб более чем на 1,2 млн грн.
Всего с начала года БЭБ сообщил о подозрении в незаконном использовании торговых марок 8 лицам. Три дела направили в суд.
Другие дела о подделках в Одесской области
Напомним, три одессита наладили торговлю контрафактными аксессуарами для телефонов. Подделки они выдавали за продукцию известной американской корпорации.
Ранее в Одессе разоблачили два цеха, незаконно использовавших товарные знаки и наименование известных брендов одежды. Дельцы не только изготовляли фальсификат, но и сбывали его в собственных магазинах.
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