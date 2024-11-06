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Підроблена кава — в Одесі затримали підприємця

6 листопада 2024 18:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині прикрили виробництво відомих брендів кави
Фальшиві упаковки кави відомих брендів. Фото: БЕБ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Приватний підприємець тривалий час торгував підробленою кавою відомих брендів. Тепер йому доведеться сплатити значний штраф.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області

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Що сталося

За даними БЕБ, бізнесмен виготовляв та збував через інтернет-магазини фасовану каву. Таким чином він завдав значну матеріальну шкоду власникам брендів. Під час обшуків детективи виявили підпільний цех і вилучили майже 700 кг продукції вартістю понад 1,5 млн грн. Справу скеровано до суду.

Зазначимо, що за незаконне використання торгової марки встановлений штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. 

Інші справи про підробки на Одещині

Нагадаємо, в Одесі викрили трьох жінок, які продавали підроблене брендове взуття. Справа вже в суді. Продавчиням загрожує штраф від 51 тис. грн до 170 тис. грн.

Раніше троє одеситів налагодили торгівлю контрафактними навушниками і смартгодинниками. Перед продажем продукцію перепаковували у буцімто "оригінальні" коробки модного бренду.

підробки Одеса кава Бюро економічної безпеки Новини Одеси

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