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Поддельный кофе — в Одессе задержали предпринимателя

6 ноября 2024 18:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области прикрыли производство известных брендов кофе
Фальшивая упаковка кофе известных брендов. Фото: БЭБ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Частный предприниматель долго торговал поддельным кофе известных брендов. Теперь ему придется уплатить значительный штраф.

Об этом сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области.

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Что произошло

По данным БЭБ, бизнесмен производил и сбывал через интернет-магазины фасованный кофе. Таким образом, он нанес значительный материальный ущерб владельцам брендов. Во время обысков детективы обнаружили подпольный цех и изъяли около 700 кг продукции стоимостью более 1,5 млн грн. Дело направлено в суд.

За незаконное использование торговой марки установлен штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

Другие дела о подделках в Одесской области

Напомним, в Одессе разоблачили трех женщин, которые продавали поддельную брендовую обувь. Дело уже в суде. Продавщицам грозит штраф от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Ранее трое одесситов наладили торговлю контрафактными наушниками и смарт-часами. Перед продажей продукцию упаковывали в якобы "оригинальные" коробки модного бренда.

подделки Одесса кофе Бюро экономической безопасности Новости Одессы

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