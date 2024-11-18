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Схема на 14 млн — в Одессе разоблачили продавцов фальсификата

18 ноября 2024 17:13
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе изъяли поддельные электроинструменты на 14 млн
Коробки с поддельными электроинструментами. Фото: БЭБ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе предприниматели наладили продажу поддельных электроинструментов. Они торговали поддельными товарами, выдавая их за изделия известных брендов. Делкам грозят большие штрафы.

Об этом сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области в понедельник, 18 ноября.

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По версии следствия, фигуранты покупали дешевые китайские товары, внешне похожие на оригинал. На них клеили брендированные наклейки и продавали по завышенной цене. Детективы БЭБ провели двенадцать обысков на складах и торговых точках на одном из самых крупных промтоварных рынков Одессы. Они изъяли более 2 тыс. поддельных электроинструментов и приборов общей стоимостью около 14,4 млн грн.

Что угрожает дельцам

По факту незаконного использования торговой марки правоохранители открыли уголовное производство. Если суд признает организаторов схемы виновными, им придется заплатить от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн штрафа.

Напомним, в Одесской области частный предприниматель продавал дешевый кофе под видом известных брендов. Также в Одессе разоблачили трех женщин, которые торговали фальшивой брендовой обувью.

Одесса Бюро экономической безопасности Новости Одессы БЕБ подделки

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