В Одессе появились в продаже опасные электротовары.

Мужчина выбирает товар в магазине. Фото: иллюстративное/freepik

В торговых точках Одесской области в продаже обнаружили электроприборы, которые могут представлять опасность для потребителей. Речь идет о ночниках и машинках для стрижки волос.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Эксперты проверили LED-ночники "Мишка" торговой марки LUNO, сенсорные LED-ночники, а также машинку для стрижки со сменными насадками ETCEO. Выяснилось, что приборы сделаны из недостаточно огнестойких материалов. Кроме того, они некачественны: детали закреплены ненадежно. Это чревато коротким замыканием, а самого потребителя может ударить током.

Машинка для стрижки. Фото: Госпродпотребслужба

Ночник. Фото: Госпродпотребслужба

Ночник. Фото: Госпродпотребслужба

Потребителей призывают не покупать данные товары и сообщать об их появлении в торговых точках.

"В случае обнаружения в реализации указанной продукции просим сообщать территориальные органы Госпродпотребслужбы любым способом, указав название магазина и адрес, где реализуется эта продукция", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о продаже поддельных электроинструментов в Одессе. Также мы писали, использование каких приборов может разорить украинцев.